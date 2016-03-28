ООО ``МаксЦентр``
Производство металлических и полипропиленовых изделий с 2014 года.
НАША ПРОДУКЦИЯ
ФИБРА СТАЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ
ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ПЛЮЩЕНАЯ
ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС
ТРОС СТАЛЬНОЙ В ОБОЛОЧКЕ
ПОДКАТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ТУПСА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ВОРС ПОЛИПРОПИЛЕН
ТУПСА ПОЛИПРОПИЛЕН
ПРОВОЛОКА ПЧЕЛОВОДНАЯ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Собственный товарный знак «FIBRAMAX»
Кто мы
ООО «МаксЦентр»
Наша компания уже более 8 лет занимание производством стальной анкерной фибры, плющенной ленты, тросового подвеса, стального каната, нержавеющей проволоки, стального подката и тупсы.
Собственное производство и большой склад, обеспечивает оперативные поставки больших объемов. Строгий контроль производственных процессов, гарантирует высочайшее качество готового продукта. Работает от малых, до оптовых заказов.