ООО «МаксЦентр»

Наша компания уже более 8 лет занимание производством стальной анкерной фибры, плющенной ленты, тросового подвеса, стального каната, нержавеющей проволоки, стального подката и тупсы.

Собственное производство и большой склад, обеспечивает оперативные поставки больших объемов. Строгий контроль производственных процессов, гарантирует высочайшее качество готового продукта. Работает от малых, до оптовых заказов.