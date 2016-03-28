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Контакты
ООО ``МаксЦентр``
Производство металлических и полипропиленовых изделий с 2014 года.

НАША ПРОДУКЦИЯ

ФИБРА СТАЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ

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ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ПЛЮЩЕНАЯ

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ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС

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ТРОС СТАЛЬНОЙ В ОБОЛОЧКЕ

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ПОДКАТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

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ТУПСА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

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ВОРС ПОЛИПРОПИЛЕН

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ТУПСА ПОЛИПРОПИЛЕН

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ПРОВОЛОКА ПЧЕЛОВОДНАЯ

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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Собственный товарный знак «FIBRAMAX»

Контакты
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Кто мы

О компании

ООО «МаксЦентр»

Наша компания уже более 8 лет занимание производством стальной анкерной фибры,  плющенной ленты, тросового подвеса, стального каната, нержавеющей проволоки, стального подката и тупсы.

Собственное производство и большой склад, обеспечивает оперативные поставки больших объемов. Строгий контроль производственных процессов, гарантирует высочайшее качество готового продукта. Работает от малых, до оптовых заказов.

СКЛАД

Собственный склад
Собственный склад
Благодаря собственному складу в Димитровграде, в наличии имеется большой объем готовой продукции.

ОПТ- РОЗНИЦА

Физ.лица, ООО, ИП, ...
Физ.лица, ООО, ИП, ...
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Как оптом так и в розницу.

ОБЪЕМ ЗАКАЗА

Любой объем
Любой объем

  • Работаем от любого объема.
  • Отправим столько продукции, сколько закажете.
  • Обеспечим стабильные поставки.

ДОСТАВКА

Быстрая доставка
Быстрая доставка

  • Доставка по всей России и СНГ.
  • Отправляем любой транспортной компанией или наемным транспортом.
  • Бесплатная доставка от 1 тонны.

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12.02.2020 0
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